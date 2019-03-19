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İstanbul, Avrupa şehirlerini solladı!

Yolcu trafiği baz alınarak hazırlanan listede, dünyanın en işlek şehir havalimanları arasında İstanbul'daki havalimanlarının başarısı dikkat çekti.

19 Mart 2019 Salı 16:30
İstanbul, Avrupa şehirlerini solladı!

Dünyanın en işlek havalimanı denildiğinde, akla ilk olarak yolcu sayısı geliyor. Havalimanları yılda en fazla yolcuyu ağırlamak için kıyasıya bir mücadele içinde.

Havacılık, küresel ekonomi ve yerel kalkınma ile güçlü bir şekilde bağlantılı. Baz alınan rekabet ortamındaki değişkenler, havalimanlarının otoritesini de etkiliyor.

Zirve Londra'nın

Örnek verecek olursak, Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı, dünyanın en işlek bireysel havalimanı olmasına rağmen, metropol alanında altı ticari havalimanına sahip olan Londra, 177 milyon 276 bin 807 kişiyle dünyanın en işlek şehir havaalanı sistemiyle zirveye oturuyor.

ABD'li havalimanı ikinci sırada

Metropol hayatı ve turist yoğunluğuyla listenin başlarında görmeye alışık olduğumuz en işlek iki metropol, sırasıyla 138 milyon 758 bin 808  kişiyle New York ve 130 milyon 589 bin 705 ile Tokyo oluyor.

5'inci sırada Los Angeles

Kişi sayısı baz alınark 2018'de dünyanın en işlek havalimanları incelendiğinde, dördüncü sırayı 117 milyon 636 bin 331 yolcu sayısıyla Çin alırken, beşinci sırada 109 milyon 825 bin 171 kişiyle, Amerika Birleşik Devletleri'nın Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri olan Los Angeles'ı görüyoruz.

İstanbul, birçok Avrupa şehrini solladı

Listede dikkat çeken şehir kuşkusuz, 102 milyon 251 bin 600 yolcusuyla İstanbul oluyor.

Listede 11'inci sıraya yerleşen İstanbul havalimanları, Hong Kong, Amsterdam, Frankfurt gibi işlek Avrupa kentlerini geride bıraktı.

Yeni havalimanımız İstanbul Havalimanı'nın, İstanbul'u listenin çok daha üst sıralarına taşıması bekleniyor.

Yaklaşık olarak her pistte yaklaşık 19 iniş ve kalkış yapılabilen havalimanında, toplam 150 milyona yakın yolcu kapasitesi bulunuyor.

Listenin tamamı ise şu şekilde;

1. Londra

2. New York

3. Tokyo

4. Şanghay

5. Los Angeles

6. Paris

7. Pekin

8. Atlanta

9. Chicago

10. Bangkok

11. İstanbul

12. Dubai

13. Moskova

14. Seul

15. Miami

16. San Francisco

17. Dallas

18. Hong Kong

19. São Paulo

20. Cakarta

21. Frankfurt

22. Amsterdam

23. Delhi Hindistan

24. Guangzhou

25. Singapur

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:30
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  6. New York
  7. Tokyo

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