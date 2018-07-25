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İstanbul Avcılar'da bir evden 25 dinamit çıktı

İstanbul Avcılar'da bir eve yapılan operasyonda 25 dinamit ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:04
İstanbul Avcılar'da bir evden 25 dinamit çıktı

Yeşilkent Mahallesi'nde bir adreste silah ve patlayıcı madde olduğu bilgisini alan Avcılar Asayiş Büro ekipleri sabah saatlerinde belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 25 tane dinamit, 1 tane silah ve silaha ait mermiler ile 1 tane kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Ç. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:04
  1. avcılar

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