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Gündem İstanbul Avcılar hareketli saatler! Polis 1 saat uğraştı
Gündem

İstanbul Avcılar hareketli saatler! Polis 1 saat uğraştı

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm için yıkılacak binanın zemin katındaki dükkanını boşaltmak istemeyen bir kişi pompalı tüfeğiyle havaya ateş açtı. Güvenlik güçlerini harekete geçiren şüpheli, polislerin 1 saat süren çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:24:00 -
İstanbul Avcılar hareketli saatler! Polis 1 saat uğraştı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde polis ekiplerini harekete geçiren bir olay yaşandı.

 

Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan ve kentsel dönüşüm için yıkılacak olan 5 katlı binanın zemin katındaki dükkanını boşaltmak istemeyen kiracı Recep Bilgiç pompalı tüfekle etrafa rastgele ateşa açtı.

Bilgiç'in tekrar dükkanına girdiği anda bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olayda müzakereci polisler, Recep Bilgiç'i ikna etmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ikna edilen Bilgiç, gözaltına alındı.

 

 

 

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