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Gündem İstanbul, Anlara, İzmir için uyarı yapıldı! Pastırma sıcaklıkları geliyor
Gündem

İstanbul, Anlara, İzmir için uyarı yapıldı! Pastırma sıcaklıkları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde pastırma yazı sıcakları etkisini sürdürüyor. Salı günü ise 17 şehre yağmur geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 09:22:00 -
İstanbul, Anlara, İzmir için uyarı yapıldı! Pastırma sıcaklıkları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere sabah ve gece saatlerinde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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