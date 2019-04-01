0553 313 94 23

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana! Seçim sonuçlarını hangi şirket doğru bildi?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin sona ermesinin ardından büyükşehirler el değiştirirken, anket şirketlerinin tahminleri tutmadı. Özellikle Ankara ve İstanbul'da ise bazı anket şirketlerinin net rakamı tutturduğu ortaya çıktı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:35
İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana! Seçim sonuçlarını hangi şirket doğru bildi?

Türkiye'de yapılan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından başta İstanbul olmak üzere bazı illerde kimin kazandığı tartışmaları devam ediyor. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazandığını ileri sürüyor. Ancak YSK’dan açıklanan net verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyükşehir belediyeleri CHP’nin oldu. Peki hangi anket şirketi seçim sonucuna en yakın tahmini yaptı? İşte yanıtı.

İnternethaber'den Remziye Karakuş'un haberene göre; Bu seçimde özellikle bu iki ilin anketleri çok konuşuluyordu. Hangi araştırma şirketinin sonucu tutturacağı merak ediliyordu. Anket şirketleri Ankara seçimlerinde az çok sonucu tutturabildi ancak, İstanbul seçimini ORC, PİAR, Gezici gibi büyük anket şirketleri bilemedi.

İstanbul seçimini bilen araştırma şirketi ADA oldu

İstanbul'da en doğru tahmini yapan anket Şirketi ADA Araştırma şirketi oldu. ADA Araştırma, Binali Yıldırım'a yüzde 48,4 verirken, Ekrem İmamoğlu'na yüzde 49,2 oy oranıverdi ve böylelikle İstanbul seçim sonucunu en doğru tahmin eden şirket oldu.

Avrasya Araştırma ise rakamları yanlış verdi ancak sonucu doğru bildi. Avrasya Araştırma şirketi günler öncesinden yayınladığı verilerde İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirleri Millet İttifakı'nın alacağını açıklamıştı. Avrasya Araştırma oy oranlarında biraz uçmuş olsa da yine sonucu bilen şirket oldu.

Bu seçimde ORC, Gezici ve PİAR gibi büyük şirketler resmen hayal kırıklığı yaşattı. Gezici İstanbul'da Bini Yıldırım'ı yüzde 49,3 önde gösterirken Ekrem İmamoğlu'na yüzde 48, oy oranı verdi. Ankara'da ise sonucu doğru tahmin etti. Mansur Yavaş'a yüzde 49.8, Mehmet Özhaseki'ye ise yüzde 47,7 verdi.

ORC büyükşehirlerde sıfır çekti

Bu seçimde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ORC ise Ankara, İstanbul ve Adana gibi büyükşehirlerde sonucu bilemedi. ORC, Ankara, İstanbul ve Adana'da Cumhur İttifakı'nın adaylarını önde göstermişti.

Ankara seçimini en doğru bilen şirket Konsensus oldu

Ankara'da sonucu en doğru tahmin eden şirket Konsensus oldu. Konsensus Mansur Yavaş'a yüzde 50,4, Mehmet Özhaseki'ye ise yüzde 47,8 oy oranı vermişti. Böylelikle Ankara seçimini en doğru tahmin eden şirket Konsensus olmuş oldu. İşte diğer şirketlerin Ankara tahminleri...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:35
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. Adana
  6. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  7. Seçim sonuçları
  8. Anket şirketleri
  9. AK Parti
  10. MHP
  11. CHP
  12. İYİ Parti
  13. HDP
  14. Saadet Partisi
  15. DSP
  16. Cumhur İttifakı
  17. Millet İttifakı
  18. Seçim tahminleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Birliği'nden yerel seçim açıklaması
    1. Avrupa Birliği'nden yerel seçim..
    2. Uğur Dündar 'Haksızlığa karşı..
    3. Polateli ilçesinde Kolon Kanseri..
    4. Dışişleri Sözcüsü Aksoy:..
    5. Farabi Anadolu Lisesi Korfbol il..
    6. "Sahada her şeyimi veriyorum"
    7. Mir Kalesi’nden düşen kayalar tehlike..
    8. FETÖ'nün "askeri öğrenci mahrem..
    9. Vali Gündüzöz Malazgirt’te
    10. Kontrolden çıkan otomobil şarampole..
    11. Başkan Tahmazoğlu’ndan Kandil kutlaması
    12. Hamas’tan Türkiye’deki seçimlere..
    13. Dr. Gül: “Güneş gözlüğü kullanmak şart..
    14. Sultangazi'de feci yangın!
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geliyor
    16. Başkan Orhan: “Aziziye şahlanışına..
    17. Bitlis’te 13 belediyenin 11’ini AK..
    18. Türk hakem Uğur Kobaş'a altın rozet..
    19. Ordu Valisi’nden seçim teşekkürü
    20. Değirmenci, “2023 hedeflerini..
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama