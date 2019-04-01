İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana! Seçim sonuçlarını hangi şirket doğru bildi?

Türkiye'de yapılan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından başta İstanbul olmak üzere bazı illerde kimin kazandığı tartışmaları devam ediyor. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazandığını ileri sürüyor. Ancak YSK’dan açıklanan net verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyükşehir belediyeleri CHP’nin oldu. Peki hangi anket şirketi seçim sonucuna en yakın tahmini yaptı? İşte yanıtı.

İnternethaber'den Remziye Karakuş'un haberene göre; Bu seçimde özellikle bu iki ilin anketleri çok konuşuluyordu. Hangi araştırma şirketinin sonucu tutturacağı merak ediliyordu. Anket şirketleri Ankara seçimlerinde az çok sonucu tutturabildi ancak, İstanbul seçimini ORC, PİAR, Gezici gibi büyük anket şirketleri bilemedi.

İstanbul seçimini bilen araştırma şirketi ADA oldu

İstanbul'da en doğru tahmini yapan anket Şirketi ADA Araştırma şirketi oldu. ADA Araştırma, Binali Yıldırım'a yüzde 48,4 verirken, Ekrem İmamoğlu'na yüzde 49,2 oy oranıverdi ve böylelikle İstanbul seçim sonucunu en doğru tahmin eden şirket oldu.

Avrasya Araştırma ise rakamları yanlış verdi ancak sonucu doğru bildi. Avrasya Araştırma şirketi günler öncesinden yayınladığı verilerde İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirleri Millet İttifakı'nın alacağını açıklamıştı. Avrasya Araştırma oy oranlarında biraz uçmuş olsa da yine sonucu bilen şirket oldu.

Bu seçimde ORC, Gezici ve PİAR gibi büyük şirketler resmen hayal kırıklığı yaşattı. Gezici İstanbul'da Bini Yıldırım'ı yüzde 49,3 önde gösterirken Ekrem İmamoğlu'na yüzde 48, oy oranı verdi. Ankara'da ise sonucu doğru tahmin etti. Mansur Yavaş'a yüzde 49.8, Mehmet Özhaseki'ye ise yüzde 47,7 verdi.

ORC büyükşehirlerde sıfır çekti

Bu seçimde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ORC ise Ankara, İstanbul ve Adana gibi büyükşehirlerde sonucu bilemedi. ORC, Ankara, İstanbul ve Adana'da Cumhur İttifakı'nın adaylarını önde göstermişti.

Ankara seçimini en doğru bilen şirket Konsensus oldu

Ankara'da sonucu en doğru tahmin eden şirket Konsensus oldu. Konsensus Mansur Yavaş'a yüzde 50,4, Mehmet Özhaseki'ye ise yüzde 47,8 oy oranı vermişti. Böylelikle Ankara seçimini en doğru tahmin eden şirket Konsensus olmuş oldu. İşte diğer şirketlerin Ankara tahminleri...