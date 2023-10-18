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Yerel İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor
Yerel

İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2023-10-18 07:16:00 -

İstanbul’da gece başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Anadolu Yakası’nda gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul’da bugün öğle saatlerine kadar kadar devam etmesi bekleniyor.

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