İstanbul Adliyesi'nde koronavirüs önlemleri

İSTANBUL (AA) - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Basın Sözcüsü Fahri Mutlu Tosun, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla alınan önlemlere ilişkin basın mensuplarını bilgilendirdi.

Önlemler kapsamında. adliye binası C girişi önüne kurulan İş Yurtları Kurumu maske satış noktasında 1 lira karşılığında maske satışı yapılıyor. Adliyeye ait araçların içi de özel giysili ekip tarafından sık sık dezenfekte ediliyor.

Adliyeye girmek için sosyal mesafe kuralına göre işaretli alanlarda bekleyen vatandaşlar, güvenlik görevlilerince yapılan anonslarla maskelerini doğru takmaları konusunda uyarılıyor.

Ateşi ölçülen vatandaşlar, arama işlemlerinden sonra adliyeye alınıyor.

Asansör ve lavabo gibi ortak kullanım alanları gün içerisinde ve hafta sonları da dahil olmak üzere belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Duruşma salonu önündeki oturma yerleri birer boşluk bırakılacak şekilde işaretlenirken içeri girecek kişilerin kapılara asılı el dezenfektanlarını kullanmaları isteniyor.