İstanbul adliyesi karıştı! Kavgaya kadınlar da dahil oldu

İstanbul Adliyesi 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşma sonrasında kavga çıktı. Davaya taraf olanların birbirine girmesiyle büyüyen kavga, adliye koridorların karıştırdı. İHA'nın haberine göre, kadınların da karıştığı kavgada tekme tokat ve yumruklar havada uçuştu.

KADINLAR YERE DÜŞTÜ

Bazı kadınların kavga sırasında yere düştüğü görüldü. Araya giren güvenlik görevlileri tarafları güçlükle ayırdı. Adliye koridorlarını karıştıran kavga, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.