İstanbul adliyesi karıştı! Kavgaya kadınlar da dahil oldu
İstanbul Adliyesi'nde görülen bir duruşma sonrası taraflar birbirine girdi. Bir anda adliye koridorlarını karıştıran kavgaya kadınların da karşıması sonrası ortam iyice gerildi.10 Temmuz 2018 Salı 11:52
İstanbul Adliyesi 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşma sonrasında kavga çıktı. Davaya taraf olanların birbirine girmesiyle büyüyen kavga, adliye koridorların karıştırdı. İHA'nın haberine göre, kadınların da karıştığı kavgada tekme tokat ve yumruklar havada uçuştu.
KADINLAR YERE DÜŞTÜ
Bazı kadınların kavga sırasında yere düştüğü görüldü. Araya giren güvenlik görevlileri tarafları güçlükle ayırdı. Adliye koridorlarını karıştıran kavga, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
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