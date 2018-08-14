İstanbul Adalar kurban satış ve kesim yerleri 2018

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul Adalar kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Heybeli ada kurban satış yerleri nerede? Kınalıada kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

BÜYÜKADA Pazar Yeri 216 382 78 51 BÜYÜKADA Pazar Yeri

HEYBELİADA Ayyıldız Cad. sonu 96 Ada 30 Parsel 216 382 78 34 HEYBELİADA Ayyıldız Cad. sonu 96 Ada 30 Parsel 216 382 78 34

BURGAZADA Çınarlık Cad. 47 Ada 4 Parsel 216 382 70 71 BURGAZADA Çınarlık Cad. 47 Ada 4 Parsel 216 382 70 71

KINALIADA Heybet Sok. sonu 104 Ada 1 Parsel 216 382 68 03 KINALIADA Heybet Sok. sonu 104 Ada 1 Parsel 216 382 68 03