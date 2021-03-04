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Yaşam İstanbul 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?
Yaşam

İstanbul 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

İstanbul'da hangi yasaklar kaldırıldı? Koronavirüs salgınında iller risk durumuna göre ayrıldı. İstanbul yüksek riskli şehirler arasında yer alıyor. Bu sebeple vatandaşlar 65 yaş üstü yasaklarının kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. İstanbul 65 yaş sokağa çıkma saatleri

Yeniakit Publisher
2021-03-04 15:48:00 -
İstanbul 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması, risk grubundaki vatandaşların hastalıktan korunması için pek çok tedbir kararı uygulanıyordu. 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Böylelikle bazı yasaklar şehirlerin risk durumuna göre kaldırıldı. İstanbul'da yaşayanlar 65 yaş üstü yasaklarının kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. İstanbul'da hangi yasaklar kaldırıldı?

İstanbul 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşıma kullanmasına yönelik karar kaldırıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 4 Mart 2021 itibariyle İstanbul'da 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altının toplu taşıma yasaklarının kaldırıldığı belirtildi.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamaları da kaldırıldı. Ancak yüksek ve çok yüksek riskli illerde söz konusu saat uygulaması devam ediyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

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