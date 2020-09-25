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Aktüel İstanbul, 4,2’lik depremle sallandı
Aktüel

İstanbul, 4,2’lik depremle sallandı

Marmara Denizi’nde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:55:00 -
İstanbul, 4,2’lik depremle sallandı

Marmara Ereğlisi’nde saat 16.38’de meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul’da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi. 18.87 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen depremin meydana getirdiği kısa süreli sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İstanbul Valiliği, kentte hissedilen deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun şu ana kadar bildirilmediğini açıkladı.

Valilik’ten yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 16.38’de Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilerek, şöyle denildi: “Deprem İstanbul’da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun.”

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