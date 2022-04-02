İstanbul 3 Nisan Pazar hangi yollar kapalı? İstanbul yollar neden trafiğe kapalı?
İstanbul alternatif güzergahlar 3 Nisan 2022 | İstanbul Valiliği 3 Nisan ve 10 Nisan tarihlerinde İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu. Peki, hangi yollar trafiğe kapalı? İstanbul yollar ne zaman saat kaçta açılacak?
İstanbul Valiliği, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü genel provası ve kutlama töreni nedeniyle 3 Nisan ve 10 Nisan'da trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki, yarın hangi yollar kapalı?
İstanbul 3 Nisan Pazar hangi yollar kapalı? İstanbul yollar neden trafiğe kapalı?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
İlimizde 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşu’nun yıl dönümü nedeniyle 3 Nisan 2022 Pazar günü Vatan Caddesi’nde yapılacak genel prova ile 10 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak törenler sırasında, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır.
Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.30-Program Bitişi)
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacaktır.
D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Hal Yolu Güney’den gelip, Vatan Caddesi girişleri
Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan cadde ve sokaklar geçici olarak trafiğe kapatılacaktır.
Alternatif Yollar
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
Sahil Kennedy Caddesi