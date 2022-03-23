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Ekonomi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, “2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca ilanla duyurulan anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 14:06:00 -
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun kod/ birimi/unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil

kaydı ve adli arşiv kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyasını 06.04.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/İstanbul

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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