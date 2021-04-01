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Oruç İstanbul 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 İstanbul iftar ve sahur saatleri
Oruç

İstanbul 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 İstanbul iftar ve sahur saatleri

Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği hidayet ve rahmet kaynağı olan Ramazan'a geri sayım başladı. Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Üç Aylar ve Ramazan için gün sayılı günler kaldı. 13 Nisan'da ilk oruç ile başlayacak Ramazan ayı imsakiyesi, İstanbul 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 İstanbul iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Diyanet İstanbul Ramazan imsakiyesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-01 00:56:00 -
İstanbul 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 İstanbul iftar ve sahur saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlangıcına sayılı günler kala Ramazan imsakiyesi yayınlandı mı? İlk oruç hangi gün? sorularının yanıtları merak edildi. Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde yer alan tarihlerde bu ayı idrak ediyorlar. İşte İstanbul 2021 imsakiye, sahur ve iftar saatleri...

İstanbul 2021 Ramazan imsakiyesi

İmsakiye nedir?

İmsakiye, üzerinde günbegün imsak vakitlerinin sıralandığı bir baskı ürünü olarak tanımlanabilir. Peki imsak nedir? Sözlükteki karşılığı “geri durmak, kendini tutmak” olan imsak kavramı, oruca başlama vakti anlamına gelmektedir. Yani orucu sonlandırmak anlamına gelen iftarın tam zıttına imsak adı verilmektedir.

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