İstanbul 1 No’lu baro seçimleri! Yasakçı Durakoğlu yeniden seçildi

Başkanın yanı sıra yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 13 delege belirlenen ve 26 bin 16 geçerli oyun kullanıldığı seçimde, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı mevcut başkan Mehmet Durakoğlu 8 bin 479, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi’nin adayı Hasan Kılıç 6 bin 155, Avukat Hakları Grubu’nun adayı Gökhan Ahi 6 bin 13, Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı Ata Yazıcıoğlu bin 669, Özgürlükçü Avukatlar Grubu’nun adayı Sezin Uçar ise bin 661, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’nun adayı Kaptan Yılmaz bin 87, Bağımsız Avukatlar Grubu’nun adayı İshak Şadi Çarsancaklı 952 oy aldı.