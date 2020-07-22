İştahsızlık neden olur? İştahsızlığa iyi gelen besinler...

İştah kapanması ve aç olmama durumu olarak da bilinen iştahsızlık yeme isteğinin kaybolması, temel kalori ihtiyacında azalma, besin fobisi ya da yemek seçiciliği olarak tanımlanıyor. Hemen hemen herkeste görülebilen bu beslenme sorunu, özellikle bebek ve çocuklarda çok yaygın olarak görülüyor.

Psikolojik veya fizyolojik sebeplerle ortaya çıkan iştahsızlık soğuk algınlığı, mide ve sindirim problemleri, bağırsak ve karaciğer hastalıkları gibi faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Peki iştahsızlık nelerden kaynaklanıyor? İştahsızlığa neler iyi geliyor? İşte tüm detaylar...

İştahsızlık nedenleri

İştahsızlık sorununun birçok farklı sebebi bulunsa da en yaygın nedenleri şunlardır:

- Sigara içmek

- Uykusuzluk

- Yorgunluk

- Stres

- Depresyon

- Kronik karaciğer hastalığı

- Diyabet

- Mide bulantısı ve kusma

- Kabızlık ve ishal

- Migren

- KOAH hastalığı

- Kronik böbrek yetmezliği

- Kalp yetmezliği

- Kemoterapi

- Antibiyotik

- Anemi

- Hepatit

İşte iştah açıcı besinler

- Soğan

- Greyfurt

- Patates

- Ada çayı

- Anason tohumu

- Enginar

- Mısır

- Havuç

- Nohut

- Karabiber

- Kavun

- Kereviz

- Kimyon

- Kırmızı Biber

- Maydanoz

- Melisa otu