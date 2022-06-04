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Kadın - Aile İştahı bıçak gibi kestiği kanıtlandı! Metabolizma hızlandırıcı besin
Kadın - Aile

İştahı bıçak gibi kestiği kanıtlandı! Metabolizma hızlandırıcı besin

Hem metabolizmayı hızlandıran hem de iştah kesen rezene tohumu yağı sayesinde kilo vermeniz daha da kolaylaşacak. Rezene tohumu çayı az bilinen bir esansiyel yağ olsa da birçok faydası bulunmaktadır. Bağırsakların yenilenmesinde de etkili olan rezene tohumu yağının sadece 2 damlası bile kilo verdirmeye yetiyor. Peki rezene tohumu yağı nasıl kullanılır? İşte cevabı…

Yeniakit Publisher
2022-06-04 21:34:00 - 2022-06-04 21:36:02
İştahı bıçak gibi kestiği kanıtlandı! Metabolizma hızlandırıcı besin

METABOLİZMA HIZLANDIRICI ETKİYE SAHİP

Doğanın bizlere sunduğu armağanlar arasında yer alan esansiyel yağlar birçok sağlık sorununa yardımcı olabiliyor. Rezene tohumu yağı ise metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip. Rezene tohumu yağı, düzenli tüketildiğinde iştahı kontrol altına alıyor ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini yolunu koyuyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK SAĞLIYOR

Etkileri sadece kilo verdirmekle kısıtlı değil. Bunun yanı sıra iyi bir antioksidan kaynağıdır ve vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Sindirim sistemine de destek sağlayan rezene tohumu yağı, bağırsak problemlerinin de üstesinden gelir.

VÜCUDUN SU TUTMASININ DA ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLUR

Metabolik güçlendirici olan bu yağ, vücuttaki yağların parçalanmasına destek olur. Düzenli tüketildiğinde idrara çıkma isteğini artırır. Bu sayede vücudun su tutmasının da önüne geçilmiş olur.

REZENE TOHUMU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Her sabah yemeklerden 15 dakika önce bir bardak ılık suyun içine 2 damla damlatın ve suyu için. Bu süreçte diyetiniz de önem taşıyor. Sadece rezene yağıyla kilo vermeniz zor olabilir. Diyet aşamasında karbonhidrat alımını azaltmalı ve bolca hareket etmelisiniz. Her şeyden önce yapmanız gereken şey ise rezene yağını kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

 

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