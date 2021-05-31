İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmesi durumunda suya, ekmeğin daha ucuz olacağının sözünü vermişti. Ancak seçim biter bitmez koltuğa oturan İmamoğlu, zam konusunda kesenin ağzını bir hayli açtı. İmamoğlu göreve geldiği günden bu güne İstanbul’a bir çivi dahi çakmazken, zam konusunda bir hayli cömert davranmaktan hiç bir zaman geri durmadı. İSKİ suya yeniden zam yapılmasını istedi. Peki İstabul’da suya zam yeni zam mı yapıldı? İstanbul’da suya zam mı geldi?