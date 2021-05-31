İstabul’da suya zam yeni zam mı yapıldı? İstanbul’da suya zam mı geldi?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmesi durumunda suya, ekmeğin daha ucuz olacağının sözünü vermişti. Ancak seçim biter bitmez koltuğa oturan İmamoğlu, zam konusunda kesenin ağzını bir hayli açtı. İmamoğlu göreve geldiği günden bu güne İstanbul’a bir çivi dahi çakmazken, zam konusunda bir hayli cömert davranmaktan hiç bir zaman geri durmadı. İSKİ suya yeniden zam yapılmasını istedi. Peki İstabul’da suya zam yeni zam mı yapıldı? İstanbul’da suya zam mı geldi?
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün gerçekleştirilecek olan Genel Kurulu öncesi "2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifiyle suya zam talep edecek. Zam oranının yüzde 25 olacağı ifade edilirken yeni fiyat tarifesi de ortaya çıktı.
İstanbul’da su fiyatları ne kadar?
Tarife Komisyonu raporunda yer alan bilgilere göre, Konut 1. Kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4, 81 liradan 6 liraya,Konut 2. Kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 9 liraya,Köy Konut tarifesinin 1,21 liradan 1,50 liraya,Ortak Sayaç Konut/Konut İnşaat Şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 9 liraya,
İşyeri tarifesinin 12,93 liradan 16 liraya,Köy İşyeri tarifesinin 3,23 liradan 4 liraya,Ortak Sayaç İşyeri/İşyeri İnşaat Şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16, 50 liraya çıkarılması talep edildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu," CHP’li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi’ne %50’ye varan su zammı teklifi getiriyor. İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.