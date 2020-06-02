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Ekonomi

İşsizlikle kısa çalışmada ödeme haftası

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin dün başladığını ve cuma gününe kadar süreceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:41:00 -
İşsizlikle kısa çalışmada ödeme haftası

Bakan Selçuk, Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran’da yapılması gereken mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alındığını ifade etti.

Bakan Selçuk, ödemelerin dünden itibaren T.C kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılmaya başlandığını kaydederek şu mesajı verdi: “Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre, T.C kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 1 Haziran’da, 2 olanlara 2 Haziran’da, 4 olanlara 3 Haziran’da, 6 olanlara 4 Haziran’da, 8 olanlara da 5 Haziran’da ödemeler yapılacak.”

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