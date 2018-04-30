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İşsizlik stresi nasıl önlenir?

Bir kişinin işini kaybetmesi hayatın en stresli deneyimlerinden biridir. İşsizlik stresi kişiyi kızgın, incinmiş veya bunalmış hissetmeye zorlar. Gelecek ve sigorta ile ilgili kaygılar oluşmaya başlar. İş kaybı veya işsizlik, aynı anda çok fazla değişikliği hayatınıza getirebilir. Her yönden kısıtlanmanıza yol açabilir. Bu da amaç ve benlik saygısını kaybetmenize neden olabilir. Stres çok zor görünse de, durumun kontrolünü ele geçirmek, ruhsal sağlığı korumak ve yenilenen bir amaç duygusu ile bu zor dönemden daha güçlü ve daha dirençli çıkmak için yapabileceğiniz birçok şey var.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:14
İşsizlik stresi nasıl önlenir?

İŞİNİ KAYBETMEK NASIL STRESE YOL AÇIYOR ?

 

İşlerimiz, yaşadığımızdan çok daha fazlasıdır. İşimiz kendimizi nasıl gördüğümüz ve etrafımızdakilerin bizi nasıl gördüğü üzerinde büyük etkilere sahiptir. İşimiz bize çok şey ifade eder, öyle ki hayatımıza amaç ve anlam verir. Bir eser üretme güdüsünü besler. İnsanlar ölümlü olduklarını bilirler fakat ölümsüz olmak isterler. Bunu başarmak için dünyada iyi işler yapmak kalıcı eserler bırakmak; insanı rahatlatır. İşsiz bir insanda bu dürtünün cevaplanması imkansızdır. İşte bu nedenle iş kaybı ve işsizlik aşırı stresli olabilir.

 

İŞİNİ KAYBETMEK SADECE PARA KAYBETMEK DEĞİLDİR

 

Mesleki kimliğinizin zedelenmesi

Benlik saygısı ve kendine güven kaybının oluşması

Günlük rutininizin kaybedilmesi

Amaçlı faaliyetlerinizin kaybı

İşe dayalı sosyal ağınızın kaybedilmesi

Güvenlik duyunuzun kaybolması

İş kaybı sonrası uzun süreli üzüntü hatta depresyon olması

İşinizi kaybetmek sizi anormal şekilde üzgün hissetmenize, öfkelenmenize, dengesiz hissetmenize neden olabilir. O halde kendinize, olaylara tepki vermeden önce zaman tanıyın. Kabullenmek; ve yeni çareler aramak işsizlik stresinin belini kırabilir. Enerjinizi ve umudunuzu kaybetmeyin. Başarılı insanların profillerine baktığımızda %90 oranındaki nüfus büyük başarılara imza atarken; yolda çoğu durakta tek başına kalmış insanlardır. Onları devam etmeye iten, azimleri ve kararlılıklarıdır. Bu da bir şekilde evrende ödüllendiriliyor. Kişinin kendine olan güvenini hiç bir zaman kaybetmemesi gerekiyor. Bu, olası depresyon stres hatta panik atakları dahi önleyebilir.

 

İşinizi kaybetmeniz, hayatın bir sonu değildir. Sadece ilerlediğiniz yolda bir engebedir. Engebeli yolu aşmak ise sizi daha güçlü biri yapar. Oracıkta pes etmek ise sizi felakete sürükler.

 

İŞİNİZİ NEDEN KAYBETTİNİZ ?

 

İşinizi kaybetmenize neden olan sebep her ne ise, kendinizdeki kusurları da görmeye çalışın ve yeni işinizde bu hataları yapmayın. Bu deneyim sizi, rakiplerinize karşı daha ileriye taşır.

 

GURUR MESELESİ YAPMAYIN!

 

Çoğu insan gururdan kaybeder. Bir işte hata yaptığı halde, bunu kabul etmez ve gurur yapar. Sonunda işini kaybeder ve üzülen kişi olur. İşveren kişi daima iş isteyen kişiden daha az üzülür. Bu yüzden işi kaybetmeden önce iki kere düşünmek gerekir. Bir hata yaptığınızda bunu tekrar yapmamak sizi başarılı bir insan yapar. İşvereniniz, sizin başarılarınızı gördükçe kendisini daha zengin yapan başarılı bir eleman olduğunuzu görünce sizi kendisi için ödüllendirmek isteyecektir.

 

HERŞEYE RAĞMEN İŞİNİZİ KAYBETTİNİZ

 

Olsun, hayatın sonu değildir. İşsizlik de bir tecrübedir. Bir de bu yandan bakın. İşinizi kaybettiğinizde, sizi deşarj edecek işlerinizle uğraşabilirsiniz. Küçük bir yas tutma süreci diyebiliriz buna. Sonra enerjinizi yeniden toplayabileceksiniz.

 

SOSYAL ÇEVRENİZİ KAYBETMEYİN

 

İşinizi kaybedebilirsiniz ancak bu, sosyal bağlarınızı koparmanız gerektiği anlamına gelmez. İnsanlarla iyi geçinmeye devam edin. Onlar sayesinde yeni iş ağlarına dahil olabilirsiniz. Herkesle bağınızı keserseniz hayat okyanusunda ıssız ve yapayalnız bir ada olursunuz. Hiç bir gemi- içinizde cevher olsa bile- size uğramaz. Kendinize güvenin ve enerjinizi boş işlere harcamayın. Yeni işler kovalayın. En güçlü sermaye, sizin yaşam sevinciniz ve azminizdir.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 22:14
  1. işsizlik
  2. depresyon
  3. bunalım

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