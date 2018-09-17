İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek %10,2 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %48,4 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile %48,4 oldu.Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 133 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,2’si tarım, %19,6’sı sanayi, %7,2’si inşaat, %54’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %53,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2018 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 675 bin kişi artarak 32 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %53,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla %73,4, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla %34,6 olarak gerçekleşti.

GEÇTİĞİMİZ AY TEK HANEYDİ

Nisan ayında 2 yıl aradan sonra yüzde 9,6 ile tek haneleri gören işsizlik rakamları geçtiğimiz ay ise 0,5 puanlık azalış ile tek haneli seviyeyi yüzde 9,7 olarak sürdürmüştü.