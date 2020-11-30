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Ekonomi İşsizlik parası ne kadar? Ne kadar çalışan işsizlik maaşı alır?
Ekonomi

İşsizlik parası ne kadar? Ne kadar çalışan işsizlik maaşı alır?

İşsizlik maaşı ne kadar, işsizlik maaşı ne zaman yatar, işsizlik maaşı naslı alınır, işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı kaç ay yatar? soruları korona sürecinde işsiz kalan vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Salgın nedeniyle işsizlik ödeneği alanlar kasım ayına ilişkin ödemeler 4 Aralık’ta hesaplara yatacağı açıklandı. Peki işsizlik parası ne kadar? İşte işsizlik maaşı ne kadar sorusuna ilişkin haberin detayları.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:35:00 -
İşsizlik parası ne kadar? Ne kadar çalışan işsizlik maaşı alır?

İşsizlik maaşı almaya hak kazananlar İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı almakta. Ancak işsizlik parası almak için ise bazı şartları yerine getiriyor olmak gerekir. Peki işsizlik maaşı alma şartı nedir?

Ne kadar çalışan işsizlik maaşı alır?

İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak gerekir. İşsizlik maaşı almak için bir diğer şart son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir. İşsizlik aylığı alabilmenin başka bir şartı da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir.

İştira eden işsizlik maaşı alır mı?

Kendi isteğiyle işten çıkan işsizlik maaşı alabilir mi? Kendi istekleri ile herhangi bir gerekçe başvurup bunu sunmadan işten ayrılanlar yani istifa edenler hiçbir şekilde işsizlik ödeneği (işsizlik maaşı) alamaz . 

İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı alabilmektedir.

İşsizlik maaşı ne kadar?

Ne kadar işsizlik maaşı alırım? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir.

 

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