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İşsizlik oranındaki artış nisanda hız kesti

TÜİK'in açıkladığı Nisan 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, mart ayında yüzde 14.1 olan işsizlik oranı, yüzde 13’e geriledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44
İşsizlik oranındaki artış nisanda hız kesti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranındaki artış gerilemeye başladı. Mart ayında yüzde 14.1 olan işsizlik oranı, Nisan ayında yüzde 13’e geriledi.

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı nisanda 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 13,8 olurken istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 199 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise yüzde 46 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, istihdam edilenlerin yüzde 17,6’sı tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 5,7’si inşaat, yüzde 56,9’u hizmet sektöründe yer aldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44
  1. TÜİK verileri
  2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  3. İşsizlik oranı
  4. iş gücü istatistikleri
  5. işsiz sayısı
  6. istihdam

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