İşsizlik oranı yüzde 13,4’e geriledi

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi düşüşle 4 milyon 227 bin kişi oldu. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puanlık azalışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalışla 15,9 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan azalarak yüzde 25,9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0,5 puan düşüşle yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 254 bin düşüşle 27 milyon 263 bin kişi, istihdam oranı da 2,9 puan azalışla yüzde 43,5 oldu. İş gücüne katılma oranı 3,5 puanlık azalışla yüzde 50,3 olarak kaydedildi. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayide 246 bin, hizmette 761 bin kişi azalırken, inşaatta 114 bin artış gösterdi.