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İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

İşsizlik maaşı alma şartları ödenekten yararlanmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşsizlik ödeneği de olarak adlandırılan ücret çalışan kişinin sigortalılık durumuna göre belirli bir dönem alınabiliyor. Öte yandan sigortaya ödenen brüt miktar da alınacak olan ücreti etkiliyor. Peki, işsizlik maaşı kimler alabilir? İşte işsizlik maaşı alma şartları...

21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:20
İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

İşsizlik maaşı alma şartları ödenekten yararlanmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşsizlik ödeneği de olarak adlandırılan ücret çalışan kişinin sigortalılık durumuna göre belirli bir dönem alınabiliyor. Öte yandan sigortaya ödenen brüt miktar da alınacak olan ücreti etkiliyor. Peki, işsizlik maaşı kimler alabilir? İşte işsizlik maaşı alma şartları...

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Aylık işsizlik ödeneği hesabı nasıl yapılır?

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.558,40, 1.023,36 , 7,77 1.015,59
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500,00, 1.400,00, 10,63 1.389,37
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan 6.000,00, 2.046,72 (*) 15,53 2.031,19

Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 TL'dir.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:20
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