Kasım ayının gelmesiyle birlikte pek çok kişi ekim ayına ilişkin işsizlik maaşının ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bu hafta işsizlik maaşı ödenir mi?

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik maaşı başvuruları nasıl yapılır?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İşsizlik maaşı yattı mı? Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?

Ekim ayı işsizlik maaşı henüz ödenmedi. İşsizlik maaşının 5 Kasım’da yatırılması bekleniyor. İŞKUR sisteminde ıban bilgisi olanların maaşları hesaplarına yatırılıyor. Sistemde ıban bilgili bulunmayanlar ise ödemelerini PTT şubelerinden alabiliyor.

İşsizlik maaşı kaç ay ödeniyor?

İşsizlik maaşına başvurunlar kaç ay ödeme alabileceklerini merak ediyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.