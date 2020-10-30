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Ekonomi İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Ekonomi

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Bakan tarafından ödemelerin yapılacağı gün açıklandı. Peki, işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:19:00 -
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Yüz binlerce kişinin beklediği işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri ile ilgili Bakanlık tarih verdi. Ekim ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını açıkladı. 

Bakan Selçuk, yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirtti. Selçuk, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini de ifade etti.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması durumunda, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı. 31 Aralık’a kadar çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, işverenlerin çoğunluğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık’a kadar yararlanmaya devam edecek.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. Vatandaşların IBAN bilgileri bulunmuyorsa ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

 

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