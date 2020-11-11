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Ekonomi İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
Ekonomi

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik ödeneği ülkemizde yaşanan salgın sebebiyle vatandaşların işsiz kalmasından dolayı en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:59:00 -
İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40’ının altında olması mümkün değildir. En yüksek işsizlik maaşı ise yine brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçmesi mümkün değildir. Bu ücretten yalnızca damga vergisi kesiliyor.

İşsizlik maaşı ne kadar?

2020 yılında asgari ücretin belirlenmesinden sonra alınan en düşük işsizlik maaşı bin 177 lira olurken en yüksek işsizlik maaşı 2 bin 354 lira oldu.

Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan vatandaşlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuru yapabilir.

 

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