İşsizlik maaşı ne kadar alırım? İşsizlik maaşı yattı mı?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2021 | İşsiz kalan kişilere belirli bir süre işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı alanlar 2021 yılı itibariyle ne kadarlık bir ödeme alacaklarını merak ediyor. Peki, işsizlik maaşı ne zaman yatar?

İşsizlik maaşı ne kadar alırım?

Her yıl ocak ayı itibariyle asgari ücrete zam yapılıyor. Asgari ücrete yapılan zam oranı işsizlik maaşına da yansıyor. 2021 yılı için asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldı. Yapılan bu zamla en düşük asgari ücret maaşı 1.431 TL’ye yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı ise 2862 TL oldu.

İşsizlik maaşı yattı mı?

İşsizlik maaşı her ayın ilk haftasında yatıyor. İşsizlik maaşları ödenmeye başladığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yapıyor. İŞKUR sisteminde IBAN numarası bulunanların ödemeleri hesaplarına yatırılıyor. Sistemde IBAN'ı bulunmayanlar ödemelerini PTT şubelerinden alıyor.

İşsizlik maaşını kim alabilir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

Kaç ay işsizlik maaşı alabilirim?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.