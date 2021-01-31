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Ekonomi İşsizlik maaşı başvurusu yap
Ekonomi

İşsizlik maaşı başvurusu yap

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsiz kalan vatandaşlar işsizlik maaşı başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, işsizlik maaşı başvurusu online yapılır mı? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kim işsizlik maaşı alabilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 16:03:00 -
İşsizlik maaşı başvurusu yap

İşsizlik maaşı başvuru sayfası | İşsiz kalan pek çok kişi işsizlik maaşı için nereye nasıl başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, işsizlik maaşı başvurusu nereden yapılır?

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı başvurusu yap

İşsizlik maaşı başvuruları pandemiden önce yalnızca şahsen başvuru ile yapılıyordu. İşsiz kalan kişi 30 gün içerisinde İŞKUR şubelerinden ya da e devlet üzerinden başvuru yapabilir. E devlet başvurusu yapabilmek için sisteme TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Ardından işsizlik maaşı ekranından gerekli adımları takip edip başvurunuzu yapabilirsiniz. Kaydığınızın onaylanıp onaylanmadığını sistemden kontrol edebilirsiniz.

İşsizlik maaşını PTT şubelerinden alabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR sistemine IBAN numaranızı kaydetmeniz de mümkün. Sisteme IBAN numaranızı kaydettiğinizde işsizlik maaşınız hesabınıza gönderilecek.

E DEVLET İŞSİZLİK MAAŞI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR IBAN NUMARASI EKLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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