İşsizlik maaşı için ıban kaydet | İşsizlik maaşı, nakdi destek maaşı gibi ödemeleri alacak olanlar paranın nereye yatırıldığını merak ediyor. Peki, işsizlik maaşı hesabıma yatırılır mı?

İşsizlik maaşı banka hesabıma yatar mı?

Koronavirüs salgını öncesinde işsizlik maaşı başvuruları şubelerden yapılıyordu. İşsizlik maaşı ödemeleri ise PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Pandemiyle birlikte arzu eden kişilerin işsizlik maaşları hesaplarına yatırılıyor. Bunun için işsizlik maaşı alacak olan kişilerin İŞKUR’a ıban numaralarını kaydetmeleri gerekiyor.

Bunun için öncelikle İŞKUR e şube web sitesine giriş yapmanız gerekiyor. İş arayan ‘Giriş’ bölümüne tıklayın. İŞKUR şifreniz ya da E devlet aracılığıyla sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptığınızda açılan ekranın hemen üzerinden "IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız" ifadesi biliniyor. Bu ifadeye tıklayın. Karşınıza çıkan ekranın alt kısmında IBAN kısmına 26 karakterli IBAN numaranızı boşluksuz girmeniz gerekiyor. IBAN numaranızı girdikten sonra sayfanın üst kısmında bulunan “Kaydet” butonuna basmanız yeterdi.

İŞKUR IBAN NUMARASI KAYDETME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ