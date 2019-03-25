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İşsizlik ile ilgili 46 bin 375 habere rastlandı

2018 yılında işsizlik ile ilgili 46 bin 375 haber başlığının olduğu gözlendi.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:28
İşsizlik ile ilgili 46 bin 375 habere rastlandı

2018 yılında işsizlik ile ilgili 46 bin 375 haber başlığının olduğu gözlendi.



Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, işsizlik oranlarını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılındaki işsiz sayısı 3 milyon 537 bin kişi olarak belirlendi. Böylelikle 2017 yılına oranla 83 bin kişi arttığı saptanırken, 0,1 puanlık artışla yüzde 11 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. İşsizlik oranı 15 ve yukarı yaştakileri baz alırken, işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olarak belirlendi. Buna karşın en çok istihdamın sağlandığı iller; Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli olarak kayıtlara geçti. Toplam istihdam edilen kişi sayısının ise 28 milyon 738 bin kişiye ulaştığı gözlendi.



Medyanın da gündeminde yer aldı


ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi olan işsizliğin, haber çıkışlarıyla medyanın gündemini de belirlediği tespit edildi.2015 yılında 48 bin 300 olan haber çıkışı, 2016’da 36 bin 508, 2017 yılında ise 48 bin 854 olduğu belirlendi. Geçtiğimiz yıla ayrıca bakıldığında ise işsizlik ile ilgili 46 bin 375 haber başlığının olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:28
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