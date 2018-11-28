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İşsizlik Fonu’nda prim gelirleri artırıldı

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranının 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:07
İşsizlik Fonu’nda prim gelirleri artırıldı

İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48’inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, söz konusu kanunda yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranının 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:07
  1. İşsizlik Sigortası Fonu
  2. İşsizlik Sigortası Fonu gelirleri
  3. İşsizlik Sigortası Kanunu
  4. Cumhurbaşkanı Kararı
  5. Resmi Gazete

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