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İşsizlik Fonu altı ayda 8,3 milyar lira büyüdü

İşsizlik Sigortası Fonu’nun büyüklüğü bu yılın altı aylık döneminde yaklaşık 8,3 milyar lira artarak 125 milyar liraya ulaştı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:10
İşsizlik Fonu altı ayda 8,3 milyar lira büyüdü

Fondan Mart 2002’den geçen ayın sonuna kadar yaklaşık 6 milyon 182 bin 363 kişiye toplam 20 milyar 657 milyon 493 bin lira ödeme yapıldı. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için geçen ay 113 bin 989 kişi fona başvurdu. Önceki dönemde başvuranlarla birlikte haziranda 417 bin 903 kişiye yapılan ödeme miktarı, 366 milyon 148 bin 97 lira oldu. Doğum yapan kadın ile evlat edinen kadın veya erkeğe, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen yarım çalışma ödeneğinden bu yılın haziran ayında bin 870 çalışan faydalandı. Bunlara toplam 1 milyon 604 bin 798 lira yarım çalışma ödemesi yapıldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:10
  1. işsizlik oranı
  2. İşsizlik Sigortası Fonu

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