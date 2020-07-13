İşsizliğin panzehiri hizmet sektörü olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Geniş kapsamlı istihdam paketi hazırlığı içindeyiz” müjdesinin ardından gözler, birkaç gün içerisinde açıklanması beklenen yeni pakete çevrildi. ‘İstihdam Kalkanı’ başlıklı reform paketiyle firmaların küçülmelerini, tenkisata gitmelerini önlemek amaçlanıyor. Ayrıca 14.5 milyon ailenin ekmek yediği hizmet sektörünü güçlendirmek, yeniden atağa kaldırmak planlanıyor.

Yeni teşvikler devrede

Nihai şekli verilen ‘İstihdam Kalkanı’ çerçevesinde devreye alınacak teşviklerle perakende gruplarının, restoranların, tur şirketlerinin ve otellerin yaşama bağlanmaları hedefleniyor. Ekonomistler; bu teşviklerin kapanan kepenklerin açılmasına, zararların telafi edilmesine ve genç ile kadın istihdamının korunmasına imkân tanıyacağı konusunda hemfikir olup “Corona virüsü (Covid-19) tehdidini savuşturmakta kararlı olan hükümetin ekonominin toparlamak ve sosyal barışı temin etmek için de elinden geleni yapması takdire şayan” yorumunda bulunuyorlar.

Önemli imkânlar sunuluyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede Covid-19’da ikinci dalga korkusunun devam ettiğini dile getirerek, “Doğal olarak Türkiye dahil pek çok ülke, ekonominin kuvvetlenmesi ve istihdamın erimemesi için imalat sanayii ile hizmet sektörüne önemli imkânlar sunuyor” dedi. Ekonomi yönetiminin ‘İstihdam Kalkanı’ çalışmasıyla perakendecileri ve otelcileri maddi olarak rahatlatacağını vurgulayan Alkin, “Böylece küçülme kararları rafa kaldırılacak, gençler ve kadınlar işsiz kalmayacak” öngörüsünü paylaştı.

Can suyu oldu

İş dünyası temsilcileri de yeni reform paketinin istihdamdaki erimeyi engelleyeceği görüşünde birleşiyorlar. D’S Damat, Damat ile Tween markalarını bünyelerinde barındıran Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ilk ‘İstihdam Kalkanı’ paketinin işsizliği azalttığını belirtti. Orakçıoğlu, “Kısmi ve kısa çalışma ödenekleri işe yaradı. Söz konusu ödenekler; pandemi sebebiyle darboğaza giren firmaları rahatlattı ve eleman çıkarmaktan kurtardı, adeta can suyu oldu” diye konuştu. İkinci ‘İstihdam Kalkanı’nın da hizmet sektörünü olumlu etkileyeceğinin altını çizen Orakçıoğlu, “Burada sigorta prim desteği konusunda bir çalışma olduğu haberini aldık. Ki bu çalışmayı önemsiyoruz. İstihdamın korumak için ise çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

Sıkıntı da yaşadılar

Türkiye İhracatçılar Meclisi eski Başkanı Mehmet Büyükekşi ise hizmet sektörünün pandemiden zarar gördüğüne işaret ederek, “Cirolarda büyük düşüşler gözlendi. Zarar ziyanlarla karşı karşıya kalındı. Mart, nisan ve mayısta kepenkler kapandı” ifadelerini kullandı.

Gerekli adımlar atılıyor

Firmaların yeniden kâra geçmeleri için gerekli her adımın atıldığını anlatan Büyükekşi, şöyle devam etti: “İşlerin eski haline dönmesi için ‘İstihdam Kalkanı’ paketinin hayata geçirilmesi yerinde bir hamledir. Bu hamleyle istihdamın daralması engellenebilir. Şu anda istihdam konusunda mevcudu korumak çok ama çok önemli. Tabii gönlümüzden geçen yeni yatırımlar yapmak, istihdamı arttırmak ama durum da ortada. Hem dünya hem ülkemiz Covid-19 tehdidiyle karşı karşıya. İkinci dalga pek çok ülkeyi vurdu. Çok şükür, biz bu konuda iyi bir imtihan veriyoruz. Hasta ve vefat sayımız diğer ülkelerin altında. Umarız, ekonomimiz de süratle toparlanır, iyileşir. Gelinen aşamada turizmi arttırmakta yarar var. Zira bu sektör, yeme-içme ve giyim alım satımını da arttırıyor, istihdama olumlu katkı yapıyor. İnşallah eylül ayında turizm de ivmelenmeye başlar. Ümidimiz o.”