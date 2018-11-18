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İşsizliğe çare olacaklar

Sanayinin ara eleman talebinin karşılanması için önemli girişimlerde bulunuluyor. Bu çerçevede hükümetin önayak olduğu mesleki kurslardan ve iş başı eğitimlerinden ilk 10 ayda 400 bin aşkın kişi yararlandı.

18 Kasım 2018 Pazar 14:12
İşsizliğe çare olacaklar

Hükümet, üreticilerin ara eleman ihtiyacına cevap vermek için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanayi odalarını mesleki eğitim programları açmaya teşvik ediyor. Bakanlığın talimatı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve odalar tarafından onlarca ilde verilen programlardan 2018’in ilk 10 ayında 409 bin kişi faydalandı.

Giderleri İŞKUR karşılıyor

3-4 aya yayılan kurslara katılanların giderleri İŞKUR tarafından karşılanıyor. Maddi yardım yapılan katılımcıların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de ödeniyor.

Odalar da aktif

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), İŞKUR’un teşvik ettiği eğitim programları ile her sene 3 bini aşkın mavi yakalı yetiştirmeyi hedefliyor. Adana, Kocaeli ve Konya sanayi odaları da on binlerce gence atölyelerini açarak istihdama dahil etmeyi amaçlıyor. Gaziantep Sanayi Odası ise Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ile kursiyerlerinin başarıları ile takdir topluyor. Merkezin yönetim kurulu başkanı Cevdet Akınal, binlerce mavi yakalıya eğitim verip ekonomiye kattıklarını dile getirdi. Akınal, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile de projeler ortaya koyduklarına işaret ederek, “Bu minvalde bin 800 kişiyi eğittik” dedi.

Belediyelerden istihdama katkı

Belediyeler kurs ve sertifika programları ile istihdama büyük katkı yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde bulunan İSMEK’in ayakkabı, makine, motorlu taşıt imalatı üzerine programları söz konusu. Ankara Büyükşehir Belediyesi BELTEK projesi dahilinde enerji, otomotiv, imalat kursları ile dikkat çekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise 3 bin 500 metrekare inşaat alanı bulunan Meslek Eğitim Akademisi ile mavi yakalı istihdamında yeni bir çığır açmayı amaçlıyor.

Aliağa’ya eğitim üssü

Üniversiteler üreticilere insan kaynağı sağlamaya talip. Ege Üniversitesi, Aliağa’ya yatırım yapan şirketlere kalifiye eleman temin etmek için kolları sıvadı. Toplam bin 200 dönüm alanda sunacakları eğitim hizmeti ile istihdamı arttıracaklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Dünyada amansız bir rekabet var. Bu rekabette ülkemizi öne geçirecek en önemli faktörlerden biri eğitim” ifadelerini kullandı. Ar-Ge’de ön planda olmayan, katma değerli ürün üretmeyen ülkelerin rekabette geride kalacağını anlatan Budak, “Bu anlayışla Ar-Ge ve ara eleman yetiştirmeyi, Aliağa’da yer almayı planlıyoruz” dedi.

Diyarbakırlılara istihdam müjdesi

Güneydoğu illerinde istihdamı artırmak için yeni projeler devreye sokuluyor. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 6 bin 500 kişiyi istihdam edeceklerinin altını çizen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’nden de yaklaşık 10 bin ailenin ekmek yiyeceğini söyledi.

7 bin yeni şirket

Ekonomideki darboğazın ardından iş kurma planı yapıp resmi işlemlerini tamamlayanların sayısı ekim ayında arttı. Geçen ay eylül ayına göre yeni iş yeri açma oranı yüzde 11,9 artarak 6 bin 328’den 7 bin 81’e yükseldi. Ocak-Ekim döneminde ise kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 19,72 artarak 71 bin 907 olurken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,72 azalarak 9 bin 467 oldu.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 14:12
  1. Konya
  2. Kocaeli
  3. Adana
  4. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  5. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
  6. İŞKUR
  7. Genel Sağlık Sigortası (GSS)
  8. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
  9. Gaziantep Sanayi Odası ise Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM)
  10. Cevdet Akınal
  11. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)
  12. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  13. İSMEK
  14. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  15. Ankara Büyükşehir Belediyesi BELTEK
  16. Meslek Eğitim Akademisi
  17. Ege Üniversitesi
  18. Aliağa
  19. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak
  20. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
  21. Vali Hasan Basri Güzeloğlu
  22. Tekstil Organize Sanayi Bölgesi
  23. yeni iş yeri açma oranı

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