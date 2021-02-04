İşsiz kalmıştı! Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu
Olay TV'nin kapanmasının ardından işsiz kalan CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, eski kurumu DW Türkçe'ye geri döndü.
Olay TV'de ana haber bülteni spikerliği yapan CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü TV kapandıktan sonra işsiz kalmıştı. Mengü'nün yeni adresi belli oldu.
Yeniden başladı
Daha önce çalıştığı DW Türkçe'de programlarına yeniden başlayan Mengü'nün katılımı, kurum tarafından da duyuruldu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nevşin Mengü yeni bir programla tekrar DW Türkçe'de!" ifadelerini kullandı.
Kanal 26 gün durabildi
Yayın hayatına 30 Kasım 2020'de başlayan OlayTV, 25 Aralık 2020 itibarıyla ile yayın hayatına son verdi.