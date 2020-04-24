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Aktüel

İşsiz kalan işçilere yardım paketi ulaştırıyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce’de korona virüs nedeni ile işlerinden ayrılmak zorunda kalan ve maddi sıkıntılar çeken fabrika işçilerinin yardımına Düzce İşçileri Dayanışma Derneği koştu.

2020-04-24 13:39:44 -
İşsiz kalan işçilere yardım paketi ulaştırıyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce’de korona virüs nedeni ile işlerinden ayrılmak zorunda kalan ve maddi sıkıntılar çeken fabrika işçilerinin yardımına Düzce İşçileri Dayanışma Derneği koştu. Dernek işçilere Ramazan paketi hazırlayarak teslim etmeye başladı.


Düzce’de bir çok sosyal etkinlik düzenleyerek farklı aktiviteler yapan Düzce İşçileri Dayanışma Derneği, korona virüs nedeni ile ücretsiz izne ayrılan, çalıştığı fabrikanın tatil olması nedeni ile işten ayrılmak zorunda kalan ve maddi imkansızlıklar çeken fabrika işçilerine Ramazan ayı öncesinde yardım paketleri hazırladı. Hazırlanan paketlere 1 aylık bir ailenin kullanabileceği gıda maddeleri eklenerek ailelere ulaştırılmaya başlandı. Düzce İşçileri Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı yaptığı açıklamada, Ramazan ayı öncesi işsiz kalan işçilerin yanında oldukları için mutlu olduğunu destek veren herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.

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