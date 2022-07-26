İşsiz gurbetçiye nafaka zulmü!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Elazığ’da 3 yılı aşkın süredir boşanma süreci devam eden, İsviçre’de yaşayan işsiz gurbetçi Tahir Söylemez, 80 bin lira tazminata ve aylık 3 bin 300 lira nafakaya mahkum edildi. Yaşadığı sıkıntıları gazetemiz Akit’e anlatan Söylemez, “Aile mahkemesi davamı sonlandırdı. Hiçbir delilimi dikkate almadılar. Düşmanca bir tavır gördüm. 3 bin 300 TL nafaka, 80 bin TL tazminata hükmettiler. İsviçre’deki avukatım işsiz olduğuma dair dilekçe verdi ve İsviçre yasalarına göre tamamıyla nafakadan muaf olduğumu söyledi. Eski eşimin İsviçre’de oturumu var. Kalsaydı İsviçre devleti onlara bakardı. Çocuk parasını alırdı, çocuklarımızı beraber yetiştirirdik. Ülkemde hem çocuklarımı göremiyorum hem işsiz ve nafakadan muaf olmama rağmen düşmanca cezalandırılıyorum” ifadelerini kullandı.

Söylemez, çocuklarını görmek için geldiği Türkiye’de eski eşinin görüştürmeme inadı yüzünden 90 gündür verdiği mücadele Türkiye’deki resmi prosedürlere takılmıştı. Elazığ adliyesini önünde başlattığı açlık grevini 3 günün sonunda sonlandırmak zorunda kalan Söylemez İsviçre’ye kanuni izin hakkı dolduğu için dönmek zorunda kalmıştı. Çocuklarını icra yoluyla görebilen Söylemez, Lozan şehrinde başlattığı açlık grevini 12’nci gününde sağlık sorunları nedeniyle sonlandırmak zorunda kalmıştı.