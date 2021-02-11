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Dünya Issız adaya operasyon! 33 gün fare yiyerek hayatta kaldılar...
Dünya

Issız adaya operasyon! 33 gün fare yiyerek hayatta kaldılar...

ABD'nin Florida eyaletiyle Küba arasında bulunan Bahamalar'da ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın, 33 gün sonra kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin 33 gün boyunca fare yiyerek hayatta kaldıkları öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 12:01:00 -
Issız adaya operasyon! 33 gün fare yiyerek hayatta kaldılar...

ABD’nin Florida eyaletiyle Küba arasında yer alan Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın ABD Sahil Güvenliği tarafından 33 gün sonra kurtarıldı.

33 gün fare yediler

ABD medyası, kurtarılan kişilerin Küba vatandaşı olduğunu ve 33 gün boyunca yakaladıkları farelerle beslenerek hayatta kaldıklarını duyurdu. İsmi açıklanmayan kişilerin, gözaltına alındıktan sonra verdikleri ifadede, teknelerinin alabora olduğunu ve adada mahsur kaldıklarını belirttikleri açıklandı. 

Hollywood filmlerini aratmadı

Salı günü gerçekleşen ve Hollywood filmlerini aratmayan kurtarma operasyonunu, ABD Sahil Güvenlik (USCG) ile birlikte bir helikopter ekibi düzenledi.

ABD Sahil Güvenlik helikopter ekibi, Küba ve Florida Keys arasındaki ıssız bir ada olan Anguilla Cay çevresindeki sularda rutin bir hava devriyesi sırasında insanların bayrak salladığını gördüklerini aktardı.

Kurtarılan üç kişinin, ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenler veya denizde kaybolan balıkçılar olabileceği açıklandı. Yetkililer grubun tek başına adada bu kadar uzun süre hayatta kalmayı başardığına inanmadığını ifade etti.

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