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Medya Israrcı İbo Show’a beklemediği tokat
Medya

Israrcı İbo Show’a beklemediği tokat

Şov programıyla sahalara geri dönen ve dansöz oynatarak zirveleri hedefleyen İbrahim Tatlıses yine istediğini alamadı. Bu haftaki program, reyting listesinde ilk ona giremezken bu ısrarlı yayın için final kapısı aralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 11:15:00 -
Israrcı İbo Show’a beklemediği tokat

Cumartesi akşamı Tv8'de Survivor, Atv'de Kardeşlerim, Kanal D'de Takip: İstanbul, Star Tv'de İbo Show, FOX Tv'de Savaşçı, Show Tv'de Güldür Güldür Show, TRT1'de Gönül Dağı dizisi izleyenleriyle buluştu. İzlenme oranları 29 Mayıs 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Sonuçlara göre ATV ve TRT dizileri zirveyi görürken İbo Show yine yokları oynadı. Reytinglerde hüsrana uğrayarak ilk 10'a giremedi.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 Kardeşlerim

2 Gönül Dağı

3 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

4 Savaşçı

5 Survivor

6 Kardeşlerim

7 Hava durumu Kanal D

8 Savaşçı (özet)

9 SHOW ANA HABER

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 Gönül Dağı

2 Kardeşlerim

3 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

4 Survivor

5 Savaşçı

6 Güldür Güldür SHOW SHOW TV

7 Güldür Güldür SHOW SHOW TV (özet)

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 Gönül Dağı (Özet)

10 Kardeşlerim (özet)

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Yorumlar

ayhan gökmen

yani artik,cekil da,koskoca adamsin,ne dansözü,ne programi ALLAH,canini bagisladi,cekil ve O'nun icin Yasamaya bak ibo.
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