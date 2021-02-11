  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrailliler Asya ülkesine füze gönderdi! Şabak harekete geçti
Dünya

İsrailliler Asya ülkesine füze gönderdi! Şabak harekete geçti

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, içerisinde bazı emekli askerlerin yer aldığı bir grubun bazı ülkelere yasa dışı füze sattığını duyurdu. Satışı yapılan ülkenin ismi verilmezken Asya kıtasından bir ülke olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 17:37:00 -
İsrailliler Asya ülkesine füze gönderdi! Şabak harekete geçti

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), yasalara aykırı olarak füze ürettiği ve bir Asya ülkesine sattığı şüphesiyle 20'den fazla İsrailliyi soruşturduğunu duyurdu.

Şin Bet, İsrail polisiyle yaptığı ortak yazılı açıklamada, Asya ülkesinin hangisi olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşmazken bu ülke adının medyada yayınlanmasının yasak olduğuna vurgu yaptı.

Açıklamada, son aylarda, aralarında güvenlik sektöründen emekli kişilerin de bulunduğu 20'den fazla İsrailli şüphelinin, devlet güvenliğine karşı suç işledikleri, Güvenlik İhracat Kontrol Yasası'nı ihlal ettikleri ve kara para akladıkları gerekçesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamada, "Soruşturma sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bir şekilde füze geliştirdiği, ürettiği, test ettiği ve bu füzeleri kanunlara ayrı bir şekilde Asya'daki bir ülkeye bu füzeleri sattığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yüksek meblağlar karşılığında söz konusu Asya ülkesindeki kurumlardan çalışma talimatı aldıkları tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, yürütülen soruşturmayla yabancı çevrelerin İsraillilere karşı çalışma yöntemlerine, anlaşmaların gizlenmesinde kullanılan tekniklere ve mali bedellerin nasıl transfer edildiğine dair önemli bilgiler elde edildiği belirtildi.

Şin Bet'ten yapılan açıklamada, İsrailliler tarafından işlenen bu tarz suçların ve gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerin ulusal güvenliğe zarar vereceği hatırlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Türkiye'ye şaşırtan mesaj! 'Artık bu yasak kalkmalı'
Siyaset

Ermenistan'dan Türkiye'ye şaşırtan mesaj! 'Artık bu yasak kalkmalı'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Dağlık Karabağ'da durumun değiştiğini, bu yüzden Türkiye'nin Ermenistan sınırını kapalı tutması iç..
Tüyleri diken diken eden detay! İşte Ay'a yolculuk projesinin ismi!
Teknoloji

Tüyleri diken diken eden detay! İşte Ay'a yolculuk projesinin ismi!

Türkiye, uzaya çıkmak için ilk somut adımı Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi (BURAK) ile atmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erd..
Bölgede kriz her an patlak verebilir! Rus uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Bölgede kriz her an patlak verebilir! Rus uçakları peş peşe havalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kutbu ve İskandinavya bölgelerinde tatbikat yapmasına sayılı günler kala Rus bombardıman uçakları peşe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay