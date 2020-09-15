  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrailli yetkililer BAE’ye güvenmiyor! Araya F-35 girdi
Dünya

İsrailli yetkililer BAE’ye güvenmiyor! Araya F-35 girdi

Filistin davasına ihanet ederek İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) F-35 isteği İsrailli politikacıları rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 02:30:00 -
İsrailli yetkililer BAE’ye güvenmiyor! Araya F-35 girdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan Washington Post gazetesinin bildirdiği habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşmasına varan İsrail'in, ABD'nin BAE'ye F-35 savaş uçağı satma önerisi nedeniyle ilişkilerin aslında güvensizlik temelli olduğunu ortaya koydu.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in, özellikle bölgedeki askeri üstünlüğü kaybetmemek için F-35 satışına karşı çıkıyor.
İsmini açıklamayan İsrialli bir yetkili ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam bir temele oturmadığını ve güvensizlik olduğunu söyledi.

İsrail eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı Chuck Freilich de F-35'lerin, BAE'ye verilmesinin askeri açıdan bir intihar sayılacağını ifade etti.

Netanyahu F-35'lerin BAE’ye verilmesini istemiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Basın Ofisinden 18 Ağustos tarihinde yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Ortadoğu’daki bütün ülkelere F-35 satılmasına karşı çıktığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız gazeteciden Macron'a olay sözler: Kör müsün yoksa sağır mı?
Gündem

Fransız gazeteciden Macron'a olay sözler: Kör müsün yoksa sağır mı?

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında haddini aşan sözler sarfeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde düzenlediği bir basın ..
Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşk..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı