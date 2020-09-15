İsrailli yetkililer BAE’ye güvenmiyor! Araya F-35 girdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan Washington Post gazetesinin bildirdiği habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşmasına varan İsrail'in, ABD'nin BAE'ye F-35 savaş uçağı satma önerisi nedeniyle ilişkilerin aslında güvensizlik temelli olduğunu ortaya koydu.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in, özellikle bölgedeki askeri üstünlüğü kaybetmemek için F-35 satışına karşı çıkıyor.

İsmini açıklamayan İsrialli bir yetkili ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam bir temele oturmadığını ve güvensizlik olduğunu söyledi.

İsrail eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı Chuck Freilich de F-35'lerin, BAE'ye verilmesinin askeri açıdan bir intihar sayılacağını ifade etti.

Netanyahu F-35'lerin BAE’ye verilmesini istemiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Basın Ofisinden 18 Ağustos tarihinde yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Ortadoğu’daki bütün ülkelere F-35 satılmasına karşı çıktığını duyurmuştu.