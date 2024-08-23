İsrailli yetkiliden alçak çağrı: Nükleer başlıklı balistik füze kullanalım

İsrail Likud Partisi yetkilisi Tally Gotliv, konuk olduğu bir canlı yayında, "Caydırıcılığı" sürdürmek amacıyla Gazze'nin balistik füzelerle yok edilmesi çağrısında bulundu. Gotliv, "Bana kalırsa nükleer başlık taşıyan bir balistik füzeye ihtiyacımız var." dedi.

'NÜKLEER BAŞLIKLI BALİSTİK FÜZEYLE SALDIRMALIYIZ'

Gotliv, "Caydırıcılığı" artırılması gerektiğini vurgulayarak yaptığı alçak çağrıda, "Gazze'ye saldırıların başladığı birinci ya da ikinci gün söylemiştim, bana kalırsa Gazze'ye nükleer başlık taşıyan bir balistik füzeyle saldırmaya ihtiyacımız var. Caydırıcılığı sürdürmek için çok büyük hasar verme kapasitesine sahip büyük bir balistik yetenekleri olan bir füzeyle.

'SAVAŞÇILARIMIZI ENGELLEMEYE ÇALIŞAN HERKES ÖLÜ BİRİ'

Gazze'de rehineler hakkında bilgi almamıza izin vermeyen herkesin Hamasçı olduğuna yürekten inanıyorum. Savaşçılarımızı engellemeye çalışan herkes tam anlamıyla ölü biri." şeklinde konuştu.

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