İsrailli vekilden skandal sözler: Yahudi olmayanlarla evlenen Yahudiler öldürülsün

İsrail'i yöneten mevcut koalisyonda yer alan Birleşik Tevrat Yahudiliği partisi Milletvekili Yitzhak Pindrus, İsrail parlamentosu Knesset'te yaptığı konuşmada, "Yahudilerin Yahudi olmayanlarla evlenerek melezleşmesinin ihanet olduğunu" iddia etti.

Pindrus, Yahudi olmayanlarla evlenen Yahudilerin ve Yahudi olmayan eşlerinin "öldürülmesi gerektiğini" savunurken, Yahudilerin elindeki mevcut Tevrat'ta yer alan Yahudi olmayan bir kadınla beraber olan Yahudi adama verilen "çiftin cinsel organlarından mızraklanarak öldürülmesi cezasını" delil olarak gösterdi.

Yitzhak Pindrus'un tepki çeken konuşmasını, İsrail'i yöneten mevcut koalisyonda yer alan yer alan Arap milletvekili, Birleşik Arap İttifakı lideri Mansur Abbas'ın yanında yapması ise dikkat çekici bulundu.

"Radikal Yahudi Partisi" olarak da bilinen ve Mart 2021'deki seçimlerde 120 milletvekili bulunan Knesset'te 7 milletvekili kazanan Birleşik Tevrat İttifakı, Naftali Benett başbakanlığında 8 partiden oluşarak kurulan yeni koalisyon hükümetine katılmıştı.