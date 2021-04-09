  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrailli teröristlerin karşısına dikilip Mescid-i Aksa'ya girmek istedi! Küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu
Dünya

İsrailli teröristlerin karşısına dikilip Mescid-i Aksa'ya girmek istedi! Küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

İşgalci terörist İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya almadığı çocuk, 'Oraya gitmek istiyorum' diyerek hüngür hüngür ağladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 17:09:00 -

Terör devleti İsrail'in işgali altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'ten yürek burkan bir görüntü geldi.

İşgalci teröristler, bu sabah Mescid-i Aksa'nın girişlerini tutarak kimsenin geçmesine izin vermedi.

Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen küçük bir çocuk, işgalci teröristlerin bariyerleriyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.

Terörist İsrail askerlerinin engel olduğu çocuk, 'Oraya gitmek istiyorum' diyerek hüngür hüngür ağladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ailesinin çocuğa sarılarak teselli etmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

havva BULUT

ak parti niye el atmıyor bu soruna bırak ey chp demeyi buraya sahip cık
  • Yanıtla
Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranlarını derinden sarsan bir haber geldi. Ünlü oyuncu Ekin Koç’un (Sultan Sencer), koronavirüs testi poziti..
Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark
Gündem

Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark

Hassas konularda Müslümanların sesi olan İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamalar nedeniyle sürekli muhaliflerin hedefi..
‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ya Melikşah’ın baş düşmanı geliyor! Nizamülmülk’ün olaydaki parmağı çok konuşulur
Medya

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ya Melikşah’ın baş düşmanı geliyor! Nizamülmülk’ün olaydaki parmağı çok konuşulur

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun kadrosuna bomba bir isim dahil oluyor. Turanşah karakteri Sultan Melikşah’ı zorlamaya gelecek.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay