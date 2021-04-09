İsrailli teröristlerin karşısına dikilip Mescid-i Aksa'ya girmek istedi! Küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu
İşgalci terörist İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya almadığı çocuk, 'Oraya gitmek istiyorum' diyerek hüngür hüngür ağladı.
Terör devleti İsrail'in işgali altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'ten yürek burkan bir görüntü geldi.
İşgalci teröristler, bu sabah Mescid-i Aksa'nın girişlerini tutarak kimsenin geçmesine izin vermedi.
Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen küçük bir çocuk, işgalci teröristlerin bariyerleriyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.
Terörist İsrail askerlerinin engel olduğu çocuk, 'Oraya gitmek istiyorum' diyerek hüngür hüngür ağladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ailesinin çocuğa sarılarak teselli etmeye çalıştığı görüldü.
Kaynak: star.com.tr