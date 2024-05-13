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Gündem İsrailli teröristler yardım TIR’ını yağmaladı
Gündem

İsrailli teröristler yardım TIR’ını yağmaladı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 16:21:00 -

Terör oluşumu İsrail’de her geçen gün yeni bir vandallık haberi dünya gündemine düşüyor. Son olarak Ürdün’den gönderilen yardım konvoyuna saldırı yapıldığı öğrenildi.

Gazze’de soykırım yapan İsrail’in yardım çalışmalarına da mani olması dikkatlerden kaçmazken, terör devletinin sözde vatandaşları da çığırından çıktı.

Ürdün’den gönderilen bir yardım TIR’ını durduran İsraillilerin, araçtaki ürünleri yağmaladığı görüldü.

İsrailli Yahudi yerleşimciler, 1 Mayıs'ta da Kerem Ebu Salim ve Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırıda bulunmuştu.

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