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Dünya İsrailli teröristler, Filistinlilerin tarım arazilerini ateşe verdi!
Dünya

İsrailli teröristler, Filistinlilerin tarım arazilerini ateşe verdi!

İşgalci siyonist Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin köyünde Filistinlilere ait onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 21:05:00 -
İsrailli teröristler, Filistinlilerin tarım arazilerini ateşe verdi!

Siyonist Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin köyünde Filistinlilere ait onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdi. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin yasa dışı inşa edilen Yitzhar yerleşiminin bitişiğindeki Burin köyünün güney bölgesinde onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdiğini ifade etti. Daglas, işgalci İsrail güçlerinin bölge sakinlerinin ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmasını engellediğini açıkladı.

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