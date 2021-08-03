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Dünya

İsrailli teröristler, bir Filistinliyi daha yaraladı

Terörist İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'dan, "İsrail'e geçmeye çalıştıkları" iddiasıyla bir Filistinliyi yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 00:38:00 -
İsrailli teröristler, bir Filistinliyi daha yaraladı

Terörist İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'dan, "İsrail'e geçmeye çalıştıkları" iddiasıyla bir Filistinliyi yaraladı, birini de gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı Wafa'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, Cenin kentinin batısındaki Ayrım Duvarı yakınlarında araç içerisinde bulunan Filistinlilerden birinin terörist İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Haberde, vurulan kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Diğer yandan terörist İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin kullandıkları araçla işgal altındaki Filistin topraklarına geçme girişiminde bulunduklarını kaydetti.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN, askerlerin Filistinlilere ateş açtığını doğrularken, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını diğerinin ise gözaltına alındığını bildirdi.

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