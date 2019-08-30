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İsrailli teröristler AA muhabirini başından vurdu!

Terörist İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ı kauçuk kaplı mermiyle başından vurdu.

30 Ağustos 2019 Cuma 22:50
İsrailli teröristler AA muhabirini başından vurdu!

İsrail askerleri AA foto muhabirini başından yaraladı. Gazze'nin doğusundaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip eden foto muhabiri Cadallah, işgalci İsrail askerleri tarafından kauçuk kaplı mermiyle alnından yaralandı.

Cadallah'a olay yeri yakınındaki ilk yardım noktasında müdahale yapılırken, durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA foto muhabirlerinin çoğu Gazze sınırında 30 Mart 2018'den bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında İsrail'in saldırılarında yaralandı. Bunlardan biri de Ali Cadallah.

İlk olarak 25 Mayıs 2018'de göğsüne göz yaşartıcı gaz kapsülü isabet eden Cadallah, bir ay sonra bu kez mermi parçasıyla elinden yaralandı. Cadallah ayrıca 22 Mart 2019'daki gösteriler sırasında da yaralandı.

Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan sert tepki

Filistin Gazeteciler Sendikası, Gazze'nin doğusundaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın İsrail askerleri tarafından hedef alınarak yaralanmasını kınadı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, foto muhabir Cadallah'ın hedef alınmasının İsrail'in günbegün sergilediği şiddeti gizlemeyi hedefleyen sistematik bir saldırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2222 sayılı gazetecilerin korunmasına ilişkin kararının uygulanması istendi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 22:50
  1. Gazze
  2. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  3. Ali Cadallah
  4. Anadolu Ajansı
  5. Gazze Şeridi

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